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Будем составлять план действий - министр о влиянии антироссийских санкций на Казахстан

Просмотров:114 Опубликовано: Сегодня, 17:39
Будем составлять план действий - министр о влиянии антироссийских санкций на Казахстан
Фото ©Tengrinews.kz
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщил, что правительство и Нацбанк отработают план совместных действий в случае, если антироссийские санкции начнут негативно действовать на Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Касательно санкций, связанных с Россией. В принципе, это и есть причина, почему мы вынуждены чуть раньше покинуть (заседание - прим. автора). Есть поручение проработать финансово-экономическому блоку правительства, реальному блоку и Нацбанку. Сейчас мы этим вопросом как раз занимаемся, получаем определенные задания от руководства", - сказал Сулейменов на презентации правительственных поправок в закон "О республиканском бюджете на 2018-2020 годы".

"Мы просмотрели различные каналы влияния на экономику Казахстана - торговые, инвестиционные и курсовой. Самый большой канал на данный момент - это курсовой, то есть определенная привязка курсов тенге и рубля. (...) Реакция наших рынков носит психологический характер. Каких-то факторов, которые влияют непосредственно на нашу экономику, в американских санкциях в отношении России мы не видим", - добавил он.

Сулейменов сообщил, что ситуация будет отслеживаться.

"Но в любом случае мы до конца недели будем составлять план совместных действий правительства и Нацбанка по определению степени влияния санкций, если они начнут негативно на нас действовать. На данный момент не видим (негативного воздействия - прим. автора)", - сказал Тимур Сулейменов.

Курс нацвалюты составил 325,88 тенге за доллар по итогам дневных торгов 10 апреля на KASE.
Источник: Tengrinews.kz
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