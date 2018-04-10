Десятки мертвых гусей упали на американский город

В американском городе Айдахо-Фолс, штат Айдахо, с неба упали более 50 мертвых гусей. Об этом сообщает Fox 13.



Инцидент произошел вечером в субботу, 7 апреля, во время сильной грозы с градом. Все птицы были найдены в радиусе нескольких сотен метров. Представитель департамента охотничьих и рыбных ресурсов штата Джейкоб Берл (Jacob Berl) рассказал, что в воскресенье убрал 48 белых гусей и три гуся Росса. Еще несколько мертвых птиц оставались на крышах окрестных домов до понедельника.



Берл полагает, что стая гусей направлялась в Канаду. Причиной их гибели предположительно был удар молнии. По словам Берла, если бы в них попал град, птицы спланировали бы на землю и приземлились в разных местах.



Белые гуси гнездятся в северо-западной Гренландии, северной Канаде и Северо-Восточной Сибири, а гуси Росса — на Аляске и северо-западе Канады. На зиму они мигрируют на юг США и в Мексику, а к сезону размножения, который начинается в мае, возвращаются обратно.



В феврале сообщалось, что житель Великобритании обнаружил в своем саду упавшую с неба мертвую кошачью акулу. Он предположил, что ее уронила пролетавшая мимо чайка.