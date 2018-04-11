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Низкие зарплаты и проблемы с жильем - глава КУИС о коррупции в колониях

Просмотров:203 Опубликовано: Сегодня, 08:11
Низкие зарплаты и проблемы с жильем - глава КУИС о коррупции в колониях
Иллюстративное фото: nvdaily.ru
Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Азамат Базылбеков рассказал, что подталкивает сотрудников казахстанских колоний на коррупционные нарушения, передает Tengrinews.kz.

Азамат Базылбеков признал, что внутренние меры противодействия коррупции в уголовно-исполнительной системе не всегда эффективны.

"Департамент собственной безопасности провел внутренний антикоррупционный анализ, по итогам был утвержден план мероприятий. Мы подвергли корректировке некоторые позиции ежедневной деятельности, нормативно-правовые акты, пересмотрели подходы в работе. Были выявлены риски. К примеру, где-то начальник отряда единолично принимал решение, а должны несколько человек проводить. С начала года я дал поручение своим сотрудникам активизировать антикоррупционную работу. Мы перешли к фазе, что сами стали задерживать своих сотрудников", - рассказал Азамат Базылбеков в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz.

По его словам, с начала года задержали пятерых сотрудников за попытки пронести запрещенные предметы.

"Это когда родственники осужденных, а также сами заключенные среди личного состава находят паршивую овцу и просят за какое-то определенное вознаграждение", - сказал глава КУИС.

Он отметил, что чаще всего пытаются пронести сотовые телефоны, но есть и факты передачи наркотиков.

Глава ведомства попытался объяснить причину, почему некоторые сотрудники уголовно-исполнительной системы идут на взятки. По его словам, это низкая заработная плата.

"Нашим руководством, министром принимаются меры по повышению заработной платы. В прошлом году на 25 процентов подняли. Тем, кто имеет классную квалификацию, тоже значительно подняли зарплату. Например, человек, имеющий классность мастера-наставника, от 30 процентов от оклада идет надбавка. Работа, конечно, делается, но тяжело. МВД, УИС - большая структура, и разом тяжело поднимать, потому что это довольно большие деньги", - поделился Базылбеков.

Он также отметил, что сейчас остро стоит вопрос и с жильем.

"Проблема с жильем у многих сотрудников. В основном, сельские ребята приезжают, работают на тех же должностях контролеров, на первоначальном этапе даже 100 тысяч не получают. В областном центре всю зарплату за жилье отдавать приходится. Министр добивается, чтобы все нуждающиеся в жилье, независимо от принадлежности службы, тоже были обеспечены. Этот вопрос всегда муссируется, поднимается. Я думаю, что когда такой комплекс мер будет проведен, тогда и к личному составу нужно ужесточать требования", - продолжил глава КУИС.

По его словам, несмотря на то, что сотрудников в системе МВД достаточно, людей не хватает в отдаленных районах, сельских округах.

"Та же Кушмурунская колония находится в 160-170 километрах от областного центра, тяжело туда набирать людей. И условий там нет. Молодежь нынче хочет жить в городе, в уюте, тепле, комфорте. Я немного застал советские времена, тогда выдавали подъемные, каким-то образом вопрос жилья решали. Сейчас это тоже было бы хорошим подспорьем", - заключил Азамат Базылбеков, отвечая на вопрос о взяточничестве в системе УИС.
Источник: Tengrinews.kz
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