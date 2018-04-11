Раскрывать банковскую тайну налоговикам планируют в Казахстане

Законопроект, рассматриваемый в Мажилисе, предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащей банковскую тайну, Комитету государственных доходов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Невозможно только нормами закона обеспечить контроль за выводом капитала. Вывод капитала может осуществляться нелегальными способами или маскируясь под законные сделки. Прямые ограничительные меры могут ухудшить инвестиционный климат и условия бизнеса для добросовестных предпринимателей. Это также неприемлемо в рыночной экономике. Поэтому законопроект предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащей банковскую тайну, Комитету государственных доходов", - заявил глава Нацбанка Данияр Акишев на пленарном заседании Мажилиса.



По его словам, постоянно действующий и эффективный информационный обмен между заинтересованными госорганами позволит выявлять недостоверные сведения по одной и той же сделке, которые поступают в разные госорганы.



Акишев уточнил, что принятие законопроекта не повлияет на простых граждан. Изменения касаются только крупных валютных операций.