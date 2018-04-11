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Фанат поставил жену на победу любимой команды и проиграл

Просмотров:65 Опубликовано: Сегодня, 10:56
Фанат поставил жену на победу любимой команды и проиграл
Фото: Simon Bellis / Globallookpress.com
Болельщик «Манчестер Сити» из Танзании Амани Стэнли поставил жену на победу в матче с «Манчестер Юнайтед» и проиграл. Об этом сообщает The Sun.

Фанат поспорил со своим другом Шилла Тони, поддерживающим «красных дьяволов». В договоре, который они заключили, было написано, что Стэнли отдаст супругу на неделю, если «Сити» не сумеет победить. Он также отметил, что на момент написания находился в здравом уме.

К 30-й минуте матча, который прошел 7 апреля, «Сити» вел со счетом 2:0. Во втором тайме Поль Погба оформил дубль и сравнял счет, а точный удар Криса Смоллинга принес «Юнайтед» победу — 3:2.

Это поражение не позволило «Манчестер Сити» досрочно стать чемпионом Англии. «Горожане» лидируют в турнирной таблице с 13-очковым отрывом от «дьяволов». До конца чемпионата осталось шесть туров.
Источник: lenta.ru
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