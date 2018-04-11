Владелец автобуса подался в бега: кто ответит за гибель 52 узбекистанцев

АСТАНА, 11 апр – Sputnik. Уголовное дело по факту гибели 52 граждан Узбекистана практически завершено, однако владелец автобуса находится в розыске, сообщил начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Казахстана Азамат Дюсембеков.
"Дело фактически закончено, находится на ознакомлении подозреваемых и их защитников. Они свою вину не признают. Но вменяется нарушение правил эксплуатации транспортным средством, повлекшее смерть двух и более лиц", — сообщил Дюсембеков.
Что касается владельца, то, по его словам, по данному факту сейчас ведется расследование по статье 348 – выпуск в эксплуатацию с техническими неисправностями автобуса, которая также предусматривает ответственность владельцев и собственников.
"Но сейчас эта статья возбуждена по факту, без лиц. Мехтиев, владелец этого автобуса, находится в розыске, вопрос по мере расследования будет решаться, кого привлекать, как привлекать (к ответственности). Имеется в виду из владельцев и собственников", — добавил глава службы по защите.
Утром 18 января на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек. В огне погибли 52 человека, пятерым — трем казахстанцам и двум гражданам Узбекистана — удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести.
Следственным департаментом министерства по факту гибели 52 граждан Узбекистана расследуются уголовные дела по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по части 4 статьи 348 УК РК (Недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями лицом, ответственным за техническое состояние, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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