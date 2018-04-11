Тенге не привязан к рублю - Данияр Акишев

Тенге не привязан к рублю, заявил глава Национального банка Данияр Акишев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Наш курс тенге зависит от внешних и внутренних факторов. До событий, которые произошли в течение последних дней, все макроэкономические параметры были абсолютно стабильны - в первую очередь высокие цены на нефть, стабильность валют в странах-торговых партнерах. Санкции США привели к волатильности на российском фондовом рынке, а затем на валютном рынке. Россия является нашим торговым партнером, те события, которые происходят в России, оказывают влияние на Казахстан. (...) Но вы видите, что за последние два дня рубль ослаб по отношению к доллару примерно на 10 процентов. Тенге ослаб за последние три дня, с учетом утренней сессии, где-то на 3 процента. Тенге не привязан к рублю. Да, мы зависим, но мы не привязаны", - сказал Акишев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.



Глава Нацбанка уточнил, что Казахстан ни прямым, ни косвенным образом не подпадает под санкции.



"Да российский рубль важен, но он не является единственным фактором, посмотрите, что происходит на рынке нефти - со вчерашнего вечера она превышает 70 долларов за баррель. У нас сохраняется высокий экономический рост, у нас хороший платежный баланс, у нас снижается инфляция. В этих условиях тенге не будет реагировать на рубль в прямо пропорциональной связке. (...) Прошло всего два дня и получить исчерпывающие ответы на будущее не получится. Но ситуация, которая происходит в Российской Федерации, вы знаете, что санкции могут быть ужесточены либо изменены. Тенге также может колебаться в ответ на эти изменения", - добавил он.



По его словам, иностранной валюты и тенге в обменных пунктах достаточно. "Нацбанк не дает прогнозов по обменному курсу. Колебания возможны как в ту, так и в другую сторону", - отметил глава Нацбанка.



Накануне, 9 апреля, средняя стоимость инвалюты достигала 320 тенге. За день инвалюта подорожала на 14 тенге.



Курс нацвалюты составил 330,68 тенге за доллар по итогам утренних торгов 11 апреля.



Министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщил, что в первый торговый день после объявления санкций в отношении России 6 апреля рынок отреагировал достаточно нервно.