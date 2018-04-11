Акишев дал советы казахстанцам в связи с колебанием тенге

Глава Национального Банка Данияр Акишев посоветовал населению не принимать сиюминутных решений из-за реакции валютного рынка на санкции против России, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Есть информация о том, что санкции могут быть либо ужесточены, либо расширены, либо предложены какие-то новые решения. Скорее всего, неопределенность на этом рынке будет продолжаться. Это означает, что тенге может также рефлексировать, то есть колебаться в ответ на эти изменения. Но я отмечу, что это может быть движение как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления обменного курса", - заявил Акишев.



Он заверил, что иностранной валюты в обменных пунктах страны достаточно и ажиотажа нет. Высокие цены на нефть, экономический рост страны и снижение инфляции, по его словам, говорят о том, что тенге имеет достаточно высокий потенциал к укреплению.



"Я бы все-таки советовал населению не принимать сиюминутных решений. Если кто-то хочет хеджировать свои риски, пожалуйста, покупайте, продавайте валюты и так далее. Но в моменте, когда вы начинаете считать, что вы сохранили свои сбережения, в перспективе их можно проиграть. (...) Сейчас на бирже курс торгуется на уровне 331 тенге 20 тиын. Мы видим, что сейчас на рынке идет баланс спроса и предложения, потому что экспортеры, которые работают, им нужно продавать валюту, они продают ее. Поэтому эта ситуация в данном случае вызвана исключительно внешним шоком, ситуацией в Российской Федерации, в Казахстане никаких причин для того, чтобы что-то изменялось, нет. Поэтому я думаю, что эта ситуация изменится", - сказал глава Нацбанка.