Банки не будут отбирать квартиры у должников-ипотечников – идея Нацбанка

АСТАНА, 11 апр — Sputnik. Государство принимает беспрецедентные меры по оказанию помощи ипотечным заемщикам, которые в силу объективных обстоятельств оказались в сложной ситуации, заявил председатель национального банка Данияр Акишев в кулуарах мажилиса парламента Казахстана.



Он напомнил, что в марте правление Нацбанка утвердило программу рефинансирования ипотечных займов в новой редакции, предусматривающую помощь валютным ипотечным заемщикам, а также улучшенные условия при рефинансировании займов, выданных в период с 2004 по 2009 годы.



Нацбанк приступил к следующему этапу помощи ипотечным заемщикам, в том числе относящимся к социально уязвимым слоям населения – разработке механизма арендного жилья.



"В государственной поддержке особо нуждаются заемщики, которые относятся к социально уязвимым слоям населения. У большинства из них практически единственным источником дохода являются государственные выплаты и пособия. И они вынуждены полностью отдавать их банкам, чтобы расплатиться с кредитами. Сейчас Нацбанк вышел с важной законодательной инициативой. Ее суть – предоставить банкам право сдавать в аренду жилище, перешедшее в их собственность в результате обращения на него взыскания, в связи с неисполнением заемщиком обязательств по договору ипотечного займа. Эта поправка предоставит заемщику возможность вернуть в свою собственность жилье, которое ранее принадлежало ему", — подытожил Акишев.



Как уточнили в Нацбанке, сумма валютной компенсации оставит 134 миллиарда тенге из собственных средств.



В Казахстане с 2015 года реализуется программа рефинансирования ипотечных займов. В рамках этой программы на сегодняшний день оказана помощь более 23 тысячам заемщикам. Они смогли сохранить свое единственное жилье и облегчить платежи по ипотечным займам. С учетом револьверного механизма освоения денег предполагается, что количество рефинансированных займов до 2026 года может составить порядка 40 тысяч.



Блок, предусматривающий помощь валютным ипотечным заемщикам программы, направлен на реализацию поручения главы государства, данного 10 января 2018 года в послании народу Казахстана. Национальному банку было поручено окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, предоставленным до 1 января 2016 года. По итогам реализации этой программы в Казахстане фактически все валютные ипотечные займы физических лиц, обеспеченные жилой и иной недвижимостью, будут переведены в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года. Таких займов более 21 тысячи.



В Казахстане с 1 января 2016 года законодательно введен запрет на выдачу новых ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не имеющим доходов в ней.