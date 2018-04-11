Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты

Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией. Об этом он написал в Twitter.
«Россия клянется сбивать любые ракеты над Сирией. Пусть готовится, потому что они будут. Не следует вам сотрудничать с газоубивающим животным, который истребляет своих граждан и наслаждается этим», — говорится в сообщении.
Ранее в среду, 11 апреля, посол России в Ливане заявил, что Москва оставляет за собой право наносить удары по источникам огня и сбивать ракеты в случае, если США применят силу в отношении Сирии. Однако кто уполномочил главу российского диппредставительства в стране делать подобные заявления, не уточнялось.
Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте.
Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа. Дональд Трамп пообещал до вечера 11 апреля объявить о наказании Дамаску, а вместе с ним не исключено, что и Москве, и Тегерану, поддерживающих сирийского президента Башара Асада. Сирия все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.
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