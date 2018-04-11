Жители Западного Казахстана добираются до школы на лодках

АСТАНА, 11 апр — Sputnik. Интенсивное таяние снега привело к тому, что жители одного из поселков в Западно-Казахстанской области добираются до школы на лодках, сообщает "Мой ГОРОД".Видео было отправлено от жителя села Таскалинского района, на котором запечатлены затопленные улицы. Снята дорога, ведущая к школе. За кадром мужской голос, который, по всей видимости, сидя в лодке, говорит, что это улица Бельского в поселке Чижа-2."Мы на лодке добираемся в школу", — говорит мужчина.В свою очередь аким Таскалинского района Санжар Алиев сказал, что вода образовалась из-за таяния снега, но залило лишь небольшой отрезок улицы. По его мнению, к школе можно пройти пешком, но нужно обходить.Также отмечается, что подтопления домов в поселке нет.