По жилищной программе "7-20-25" смогут выдать 100 тысяч кредитов - вице-министр

При сумме ипотеки по программе "7-20-25" 9,6 миллиона тенге можно будет выдать порядка 100 тысяч доступных кредитов. Об этом сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Мархабат Жайымбетов, передает Primeminister.kz.



"Как отметил Глава государства, для первой инициативы Президента Национальный Банк привлечет порядка триллиона тенге, то есть при сумме ипотеки 9,6 миллиона тенге, можно будет выдать порядка 100 тысяч доступных кредитов. По нашим расчетам, это 6,7 миллиона квадратных метров жилья", - сказал он.



"Так, например, при стоимости квартиры 12 миллионов тенге первоначальный взнос (20 процентов) составит 2,4 миллиона тенге, оставшаяся сумма 9,6 миллиона тенге будет выдана банком под 7 процентов на 25 лет. В итоге сумма ежемесячного платежа составит 68 тысяч тенге. В целом принимаемые меры позволят выполнить поручения Главы государства и довести к 2030 году показатель обеспеченности жильем на одного человека до 30 квадратных метров", - сообщил Жайымбетов.



Он добавил, что жилищные займы "Жилстройсбербанка" будут пересмотрены под параметры новой программы "7-20-25".



"Кроме того, предполагается внедрение программы ЖCCБ "5-5-25" для военнослужащих и работников специальных госорганов; внедрение программы ЖCCБ "5-20-15" для выкупа кредитного жилья. Поясню, что здесь вкладчикам банка будут предоставляться займы под 5 процентов, при наличии средств на счете в банке в размере не менее 20 процентов, на срок до 15 лет", - сообщил Жайымбетов.



По его словам, помимо этого, в рамках изменений программы предусматривается покупка кредитных квартир местных исполнительных органов не только вкладчиками "Жилстройсбербанка", но и клиентами частных банков.



"Эти условия создадут больший импульс в развитии ипотеки из-за ценовых параметров, по которым строят акиматы. Это 140 тысяч тенге в регионах, а в городах Астана, Алматы, Атырау и Актау - 180 тысяч тенге (построенное жилье реализуется вкладчикам банка в течение трех месяцев и остаток нереализованного жилья - клиентам БВУ). Для активного участия частных застройщиков в этой программе их построенные объекты жилья смогут приобретать местные исполнительные органы (за счет средств, выделенных на строительство кредитного жилья и арендного жилья без выкупа)", - сообщил он.



По его словам, будет предусматриваться финансирование строительства жилья или выдача жилищных ссуд госпредприятиями для своих работников на первоначальный взнос.



"Также для подготовки стройплощадок частным застройщикам нами совместно с Министерством финансов рассматривается вопрос увеличения финансирования строительства инженерных коммуникаций в районы жилищной застройки с 80 миллиардов тенге до 100 миллиардов тенге", - заключил он.