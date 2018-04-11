Вину за гибель людей в кинозале «Зимней вишни» возложили на пожарного

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении командира пожарного звена, участвовавшего в тушении пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.



По версии следствия, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин вместе с подчиненными зашел в горящее здание через западный вход. Один из очевидцев сообщил ему о нахождении на четвертом этаже во втором кинозале большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у западного входа лестничный марш как кратчайший путь к кинозалу.



Генин проигнорировал эти сведения и не сверил их с имеющимися план-схемами. Он направил звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу в юго-восточной части здания. Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь и вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, по которой беспрепятственно проследовали на четвертый этаж. Таким образом, пожарные потеряли впустую время, которое могло быть использовано для спасения людей и эвакуации. В результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара во втором кинозале, заключают в СК.



По месту жительства Генина проводятся обыски. В ближайшее время он будет задержан.



Пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. СК расследует уголовное дело, основная версия — неисправность проводки. Арестованы семь человек, также следователи провели обыски в кемеровском управлении МЧС и дома у руководителя регионального управления ведомства.