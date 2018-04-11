Нацбанк Казахстана выступает за запрет рекламы криптовалют

АСТАНА, 11 апр — Sputnik. Будет правильным установить запрет на рекламу криптовалют и связанных с ними сделок в СМИ, считает глава Национального банка Данияр Акишев.



"Планируется введение запрета для финансовых и платежных организаций на проведение операций и сделок, связанных с криптовалютами. Будет правильным установить запрет на рекламу криптовалют и связанных с ними сделок в СМИ, как это уже практикуют Google, Facebook, Telegram и другие глобальные технологические компании", — заметил Акишев в кулуарах мажилиса парламента Казахстана.



В отношении майнинга речь идет об установлении запрета в отношении эмиссии криптовалют и их распространения.



"Криптовалюты, которые майнер получает в виде вознаграждения за свои услуги, также не будут признаваться активом, финансовым инструментом или ценностью на территории Казахстана", — заявил глава финрегулятора.



Акишев напомнил о прошедшей недавно презентации приложения на базе блокчейн "Invest Online", которая "демонстрирует неплохие результаты".



"На сегодня в системе зарегистрировано 564 пользователя, приобретено 240 813 нот на сумму 22,2 миллионов тенге. Также практикуется обратная продажа физическими лицами приобретенных нот Национальному банку. Так, на текущий момент населением продано 56 406 нот на сумму 5 208 662 тенге. Наблюдается положительная динамика, показатели ежедневно растут", — заключил Акишев.