Скотланд-Ярд опубликовал новое заявление Юлии Скрипаль

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия сообщила, что находится в безопасности, но попросила свою двоюродную сестру Викторию не пытаться связаться с ней. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Скотланд-Ярда.



"Меня выписали из больницы Солсбери 9 апреля. Мой отец остался на их попечении, и он все еще серьезно болен. Я тоже продолжаю страдать от последствий нервно-паралитического вещества, которое было использовано против нас", - говорится в сообщении.



По словам Юлии, у нее "есть доступ к друзьям и семье". "Меня поставили в известность о моих конкретных контактах в посольстве России, которые любезно предложили мне любую помощь. На данный момент я не хочу прибегать к их услугам, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться", - заявила она.



"Я в безопасности и чувствую себя все лучше, но я недостаточно сильна для того, чтобы дать полноценное интервью СМИ, как я надеюсь однажды сделать. До тех пор я хочу попросить, чтобы никто не обращался ко мне или к моему отцу", - заявила Скрипаль.



Она подчеркнула, что никто не делает заявлений от ее лица или от имени Сергея Скрипаля.



"Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за заботу о нас, но прошу, чтобы она не приезжала к нам и не пыталась связаться с нами в течение некоторого времени. Ее мнение и заключения - не мои и не моего отца", - отмечается в заявлении.



Между тем в посольстве РФ заявили, что сомневаются в подлинности заявления от имени Юлии Скрипаль. "Если все изложенное в нем правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов. Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения. Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром - консулами, журналистами, родственниками", - отмечается в заявлении.



Сергея и Юлию Скрипаль отравили в Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.