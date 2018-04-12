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Опубликованы архивные материалы о Гагарине

Просмотров:100 Опубликовано: Сегодня, 08:18
Опубликованы архивные материалы о Гагарине
Фото : function.mil.ru
В преддверии празднования Дня космонавтики Минобороны России опубликовало на сайте уникальные исторические документы, посвященные первому космонавту планеты Земля Юрию Гагарину передает Zakon.kz.

Документы из фондов Центрального архива Минобороны России рассказывают о знаменательных вехах в прохождении военной службы Юрием Гагариным, начиная с момента присвоения ему первого офицерского звания «лейтенант» после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е.Ворошилова в октябре 1957 года.

Большой интерес интернет-пользователей вызовут служебная характеристика на старшего лейтенанта Ю.Гагарина за время пребывания в Центре подготовки космонавтов Военно-воздушных сил СССР, приказы о присвоении ему внеочередных и очередных офицерских званий. Впервые публикуется учетно-послужная карта первого в мире космонавта, в которой в хронологическом порядке указаны места его службы и занимаемые должности.

В разделе представлены напряженный план правительственных командировок первого в мире космонавта – турне по многим странам и вырезки из газет на английском языке, которые свидетельствуют о безусловном мировом признании высочайшего научного-технического успеха нашей страны и подвига нашего соотечественника – космического первопроходца.

На сайте Минобороны опубликованы газетные статьи того времени, посвященные первому полету человека в космос. Примечательно, что даже в условиях проводившейся антисоветской пропаганды в Исламской республике Пакистан, зависимой в те годы от США, практически все газеты опубликовали статьи и письма читателей с восторженными комментариями о достижениях Советского Союза в освоении космоса.
Источник: zakon.kz
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