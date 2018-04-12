Кто входит в обновленный список претендентов на бой с Головкиным 5 мая

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) по-прежнему остается без соперника на поединок 5 мая, сообщает Sports.kz.



Наиболее реальным претендентом считался ирландец Гэри О’Салливан (27-2, 19 КО), однако уже известно, что этот бой не состоится: промоутерскую компанию Golden Boy Promotions, представляющую интересы "Спайка", не устроил гонорар и короткий срок до боя.



На данный момент есть три кандидата. Первый – обязательный претендент по линии IBF Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО). Однако этот вариант идет вразрез со вторым – Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО) – он готов драться с Головкиным, но этого поединка не хочет именно IBF, настаивая на обязательной защите. Другие боксерские организации и Атлетическая комиссия штата Калифорния (бой может пройти в Карсоне, на арене StubHub) одобрили кандидатуру Мартиросяна. Наконец, третьим возможным соперником называют бразильца Ямагучи Фалькао (15-0, 7 КО) – его дела также ведет Golden Boy, и этот вариант был предложен взамен на О’Салливана.



Впрочем, не стоит исключать и более прозаичный вариант – бой может и вовсе не состояться 5 мая. Однако сам Головкин в недавнем интервью в очередной раз сказал, что хочет драться именно в эту дату.