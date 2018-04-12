Кто входит в обновленный список претендентов на бой с Головкиным 5 мая

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) по-прежнему остается без соперника на поединок 5 мая, сообщает Sports.kz.
Наиболее реальным претендентом считался ирландец Гэри О’Салливан (27-2, 19 КО), однако уже известно, что этот бой не состоится: промоутерскую компанию Golden Boy Promotions, представляющую интересы "Спайка", не устроил гонорар и короткий срок до боя.
На данный момент есть три кандидата. Первый – обязательный претендент по линии IBF Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО). Однако этот вариант идет вразрез со вторым – Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО) – он готов драться с Головкиным, но этого поединка не хочет именно IBF, настаивая на обязательной защите. Другие боксерские организации и Атлетическая комиссия штата Калифорния (бой может пройти в Карсоне, на арене StubHub) одобрили кандидатуру Мартиросяна. Наконец, третьим возможным соперником называют бразильца Ямагучи Фалькао (15-0, 7 КО) – его дела также ведет Golden Boy, и этот вариант был предложен взамен на О’Салливана.
Впрочем, не стоит исключать и более прозаичный вариант – бой может и вовсе не состояться 5 мая. Однако сам Головкин в недавнем интервью в очередной раз сказал, что хочет драться именно в эту дату.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.