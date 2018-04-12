Китай пообещал дать отпор США за односторонние действия

ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. Китай готов дать отпор и бороться до "победного конца", если США продолжат проводить политику односторонних действий и протекционизма, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции.



Чиновник отметил, что сейчас переговоров между китайскими и американскими лицами по торгово-экономическим разногласиям не ведется, так как США не проявляют к диалогу никакого интереса.



По его словам, стороны могли бы вести переговоры в рамках ВТО, но это зависит от того, уважает ли Вашингтон эту организацию и подчиняется ли правилам многосторонней торговой системы.



В конце марта Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет вводить ограничения в отношении продукции, производимой в КНР.



Позднее США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины. Так Вашингтон намерен преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Пекином. По подсчетам американской администрации, Китай будет терять на новых пошлинах около пятидесяти миллиардов долларов ежегодно.



В ответ на это Китай ввел пошлины на 128 американских товаров, позднее Пекин решил распространить сборы еще на 106 товаров из Соединенных Штатов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти Соединенных Штатов объявят о введении своих пошлин на товары из Поднебесной.