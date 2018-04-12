«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 12 Апреля
+14...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.88 KZT
  • €1 = 409.53 KZT
  • 1 RUB = 5.15 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Спасшуюся из пожара в Кемерове девочку затравили в школе

Просмотров:190 Опубликовано: Сегодня, 11:45
Спасшуюся из пожара в Кемерове девочку затравили в школе
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»
Ученики одной из кемеровских школ затравили третьеклассницу, которая спаслась при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Ее оскорбляют и унижают за то, что ее отец — пожарный. Об этом ее родитель рассказал телеканалу «360».

В день пожара жена спасателя пошла с дочерью в торговый центр за детской обувью. Они были в магазине на первом этаже, когда запах дыма начал распространяться по зданию, и смогли выйти наружу. Когда школьница пришла на занятия, одноклассники начали оскорблять ее и толкать. «Это твой папа виноват. Ты спаслась, а они нет. Папа научил, наверное, как сбежать? Ты крыса!» — такие обвинения, по словам мужчины, его девятилетняя дочь постоянно слышит от сверстников.

Девочка отказывается посещать школу и выходить из дома, а на улице у нее начинается паническая атака, утверждает отец ребенка. По его мнению, дочери нужен психолог: «Я не могу объяснить девочке, что не виноват. Слишком сложно это для нее. Она только и слышит от одноклассников: пожарные виноваты, не стали спасать».

Учителя посоветовали родителям просто ждать, пока тема пожара уйдет на второй план. Семья рассматривает вариант сменить школу.

ТЦ «Зимняя вишня», в котором не работали аварийные выходы и система оповещения, загорелся днем 25 марта. Погибли 64 человека — 41 ребенок и 23 взрослых. Основная версия следствия — неисправность проводки, в МЧС не исключили поджог. По делу арестованы семь человек, в отношении одного из пожарных завели дело о халатности.
Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика