Мы же казахи, хотели быть юристами, бизнесменами - Назарбаев

Президент Нурсултан Назарбаев высказался о высшем образовании в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Президент отметил научный потенциал Назарбаев Университета и заявил, что другие казахстанские вузы обязаны равняться на него. "Во всех университетах должен быть научный центр, где должны быть свои исследовательские лаборатории, приближенное к производству. Нужно сотрудничать с бизнесом и выходить на коммерциализацию.



Во всех университетах так должно быть. Вы же сами знаете, по всему миру ездите и видите. А наши университеты какие?", - высказался Нурсултан Назарбаев.



Глава государства отметил, что число вузов в стране неоправданно высоко.



"Сейчас каждый день приходят в министерство и просят: "Давайте откроем университет". У нас 131 университет, надо их сократить. Нам надо не количество, а качество", - сказал Президент.



Нурсултан Назарбаев напомнил, что в стране введен рейтинг университетов.



"По этому рейтингу, по IT, технические, инженерные все наши крупные университеты остались позади. Простые частные университеты оказались впереди. Тогда эти университеты останутся сами по себе, потому что мы не можем давать им гранты, мы будем объяснять народу, что они тут ничего не смогут получить. Поэтому если университет хочет сохраниться, то ему надо соответствовать времени", - считает Глава государства.



"Мы же казахи, мы все хотели быть юристами, экономистами, бизнесменами. Где они все сейчас? Спроса нет. Поэтому мы должны стараться быть умной нацией и прививать эти стремления молодежи", - заключил Нурсултан Назарбаев.