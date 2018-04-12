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Мы же казахи, хотели быть юристами, бизнесменами - Назарбаев

Просмотров:415 Опубликовано: Сегодня, 12:47
Мы же казахи, хотели быть юристами, бизнесменами - Назарбаев
Фото ©Турар Казангапов
Президент Нурсултан Назарбаев высказался о высшем образовании в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Президент отметил научный потенциал Назарбаев Университета и заявил, что другие казахстанские вузы обязаны равняться на него. "Во всех университетах должен быть научный центр, где должны быть свои исследовательские лаборатории, приближенное к производству. Нужно сотрудничать с бизнесом и выходить на коммерциализацию.

Во всех университетах так должно быть. Вы же сами знаете, по всему миру ездите и видите. А наши университеты какие?", - высказался Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что число вузов в стране неоправданно высоко.

"Сейчас каждый день приходят в министерство и просят: "Давайте откроем университет". У нас 131 университет, надо их сократить. Нам надо не количество, а качество", - сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев напомнил, что в стране введен рейтинг университетов.

"По этому рейтингу, по IT, технические, инженерные все наши крупные университеты остались позади. Простые частные университеты оказались впереди. Тогда эти университеты останутся сами по себе, потому что мы не можем давать им гранты, мы будем объяснять народу, что они тут ничего не смогут получить. Поэтому если университет хочет сохраниться, то ему надо соответствовать времени", - считает Глава государства.

"Мы же казахи, мы все хотели быть юристами, экономистами, бизнесменами. Где они все сейчас? Спроса нет. Поэтому мы должны стараться быть умной нацией и прививать эти стремления молодежи", - заключил Нурсултан Назарбаев.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 15:00
Цитата: Thornhill
А Казахстан в знак "благодарности" голосовал в ООН против России!

Вы наверно ошиблись.

Цитата: Русская 7
Поэтому у нас в городе Есеновский молодёжь в шутку называют "ГПТУ".

Он и наше время когда назывался просто Каз пти был не очень. uhmylka
 
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мыряльщик (Посетители) Сегодня, 14:47
По какому вопросу голосовал против? Казахстан в ООН?
 
-1
  • Will
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 14:40
Цитата: Рамазан
Ничего страшного Россия дает более 10 тыс грантов

А Казахстан в знак "благодарности" голосовал в ООН против России! angry
 
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Рамазан (Посетители) Сегодня, 14:37
потому что мы не можем давать им гранты, мы будем объяснять народу, что они тут ничего не смогут получить.


Ничего страшного Россия дает более 10 тыс грантов для казахстанцев и более 20ти европейских вузов. Так что надо честно сказать абитуриентам: "учитесь в школе хорошо и езжайте за бугор получать образование".
 
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  • Satuk
 Русская 7 (Посетители) Сегодня, 14:31
Поэтому у нас в городе Есеновский молодёжь в шутку называют "ГПТУ".
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:21
Mnogie kazakhstancy u4atsa za rubejom. A v nashih u4atsa tol'ko te, kto ne smog u4itsa za rubejom. I ne vajno, skol'ko u nas univerov, institutov ili kolledjei. Vot i vse!
 
 

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