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Хакеры могут атаковать военные базы с компьютеров апашек из Казахстана - МОАП

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 13:43
Хакеры могут атаковать военные базы с компьютеров апашек из Казахстана - МОАП
Иллюстративное фото: dvinatoday.ru
Хакеры могут использовать незащищенные компьютеры казахстанцев для кибератак, заявил заместитель председателя Комитета по информационной безопасности МОАП Руслан Абдикаликов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Хакеры, с учетом глобальности Интернета, используют как правило другие компьютеры в других странах. И надо сказать, что мы фиксируем атаки и с компьютеров казахстанцев на инфраструктуру других стран. Компьютеры наших граждан, которые не защищены, становятся жертвами непонятно каких хакеров - невозможно точно сказать, казахстанские, российские или другие", - рассказал Абдикаликов.

Он уточнил, что вычислить умелых хакеров практически невозможно, а те единицы, которых ловят правоохранительные органы, не являются высококвалифицированными специалистами.

"Хакер строит целую цепочку: сидя в США, взломал компьютер в Японии, из Японии взломал компьютер в Китае, из Китая взломал казахстанский. И атака выглядит так, как будто она идет из Казахстана. При этом компьютер принадлежит какой-нибудь апашке, которая по скайпу с сыном общается, который учится в Америке. Она не может защитить свой компьютер и даже не знает, что в момент, когда она общается по скайпу, ее компьютер производит атаку на какую-нибудь военную базу США. Но это потенциально происходит", - пояснил Абдикаликов.

По его словам, в решении вопроса поможет только постоянное повышение информационной грамотности населения.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • master_kz
 Русская 7 (Посетители) Сегодня, 14:28
Вы что настолько наивны и верите что компьютеры Министерств обороны различных стран подключены к обычному Интернету? Как дети! У военных своя независимая сеть в котором даже Виндоус не стоит, а своя операционная система.
 
 

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