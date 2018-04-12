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Перепалка в родительском чате довела до суда одну из мам в Караганде

Просмотров:93 Опубликовано: Сегодня, 14:57
Перепалка в родительском чате довела до суда одну из мам в Караганде
Иллюстративное фото
Перепалка родительниц в чате завершилась разбирательствами в суде в Караганде. Одна из мам заявила, что ее оскорбили за призыв отправить учеников 2 класса в школу в сильный мороз в январе, чтобы закрепить знания в канун контрольной работы, передает Today.kz.

Согласно материалам уголовного дела, одна из мам второклассников написала в родительском чате, что всем деткам следует явиться на занятия. Другую возмутила такая инициативность женщины, и она якобы ответила: "Е...тая". Однако через минуту удалила сообщение и следом выслала слова извинения.

Но женщина сохранила переписку и подала в суд заявление в порядке частного обвинения по статье 131 УК "оскорбление". На основании заявления суд открыл уголовное дело.

На заседании подсудимая пояснила, что хотела написать в чате "единственная", но текстовый редактор Т9 исправил слово на нецензурное. Что именно хотела сообщить одна мама другой с использованием слова "единственная", родительница уже забыла.

"Суд вынес оправдательный приговор, поскольку прямого умысла на оскорбление не усмотрел. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должен быть подтвержден совокупностью допустимых и достоверных доказательств", - сообщили в Казыбекбийском районном суде №1 Караганды.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Isco (Посетители) Сегодня, 15:18
Женщина в режиме "яжмать" - очень опасное существо. Сколько раз натыкался на таких... Животные инстинкты перебороть очень тяжело, это правда - ну а истерия у них в основном вызвана тем, что они понимают на уровне подсознания, что их дети на самом деле посредственности, а в сознании и на языке противоположное совсем, мол, умнички, герои и гении...

Таких надо сразу в дурятник сдавать.
 
 

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