Перепалка в родительском чате довела до суда одну из мам в Караганде

Перепалка родительниц в чате завершилась разбирательствами в суде в Караганде. Одна из мам заявила, что ее оскорбили за призыв отправить учеников 2 класса в школу в сильный мороз в январе, чтобы закрепить знания в канун контрольной работы, передает Today.kz.



Согласно материалам уголовного дела, одна из мам второклассников написала в родительском чате, что всем деткам следует явиться на занятия. Другую возмутила такая инициативность женщины, и она якобы ответила: "Е...тая". Однако через минуту удалила сообщение и следом выслала слова извинения.



Но женщина сохранила переписку и подала в суд заявление в порядке частного обвинения по статье 131 УК "оскорбление". На основании заявления суд открыл уголовное дело.



На заседании подсудимая пояснила, что хотела написать в чате "единственная", но текстовый редактор Т9 исправил слово на нецензурное. Что именно хотела сообщить одна мама другой с использованием слова "единственная", родительница уже забыла.



"Суд вынес оправдательный приговор, поскольку прямого умысла на оскорбление не усмотрел. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должен быть подтвержден совокупностью допустимых и достоверных доказательств", - сообщили в Казыбекбийском районном суде №1 Караганды.