В Сети появился двойник WhatsApp, который крадет личные данные

Владельцы Android-смартфонов столкнулись со странной проблемой. На их гаджеты самостоятельно устанавливается новое приложение, передает Today.kz со ссылкой на Malwarebytes Labs.



Вредоносная программа загружается без участия хозяина телефона и маскируется под альтернативным клиентом WhatsApp. ПО ворует личные данные пользователей.

Новый "интернет-бандит" распространяется в соцсетях и выдает себя за WhatsApp Plus.



В устройство он проникает после перехода по определенной ссылке, а после установки рекомендует установить дополнительное приложение под видом клиента мессенджера.



Эксперты уже выяснили, что атаковавшее смартфоны приложение собирает личные данные пользователей и передает их третьим лицам. Он рекомендуют сразу же удалять двойника при его обнаружении.