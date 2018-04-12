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ОЗХО вынесла вердикт по отравлению Скрипалей

Просмотров:159 Опубликовано: Сегодня, 16:53
ОЗХО вынесла вердикт по отравлению Скрипалей
Фото: Peter Nicholls / Reuters
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила версию британского правительства, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом сообщает Sky News в четверг, 12 апреля.

ОЗХО провела независимую экспертизу и выявила содержание токсина в пробах, собранных на месте отравления в британском Солсбери, передает издание. Помимо этого анализы крови пострадавших показали наличие «Новичка» как в организме Скрипалей, так и сержанта местной полиции Ника Бэйли, попавшего в больницу с отравлением после посещения дома Сергея Скрипаля.

В докладе организации говорится, что обнаруженный в пробах химикат был чистым и без каких-либо примесей.

Ранее сообщалось, что ОЗХО завершила расследование и передало отчет по результатам правительству Великобритании.

3 апреля сообщалось, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун не удалось доказать, что использованный для отравления Скрипалей газ семейства «Новичок» имеет российское происхождение.

5 апреля Москва заявляла, что признает результаты расследования международной организации, но к материалам дела должны быть допущены эксперты не только из стран НАТО, но также из России и других государств мира.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери 4 марта. Юлия Скрипаль пришла в себя в конце марта и была выписана из больницы, а ее отец вышел из критического состояния в начале апреля.

Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. В Кремле все обвинения отвергают.
Источник: lenta.ru
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