Чернобыльскую АЭС открыли для туристов

Чернобыльскую АЭС, на которой в 1986 г. произошла авария, открыли для посещения туристов. Им доступны промышленная площадка ЧАЭС, на которой расположены основные объекты, в том числе объект "Укрытие" над аварийным энергоблоком № 4, и внутренние помещения, в частности, залы управления энергоблоком № 3, передает Вести.ru.



Заявки на посещение принимают на официальном сайте ЧАЭС. Базовый пакет стоит 2,7 тыс. гривен (около $100). В стоимость входят инструктаж, услуги сопровождающего лица, обед в столовой станции и индивидуальные средства защиты. При этом минимальный возраст для посетителей составляет 18 лет.



После посещения станции туристы пройдут обязательный дозиметрический контроль и получат справку о полученной дозе радиации.



Руководство станции не исключает возможности расширения зоны посещения АЭС, срок экскурсии могут продлить до двух-трех дней.



После аварии на энергоблоке № 4 ЧАЭС 26 апреля 1986 г. радиоактивному загрязнению подверглись 200 тыс. кв. км, в основном на Украине, в Белоруссии и России. Из 30-километровой зоны заражения вывезли 115 тыс. человек.



В устранении последствий аварии участвовали почти 600 тыс. человек, их самоотверженная работа позволила к ноябрю 1986 г. возвести над разрушенным энергоблоком № 4 объект "Укрытие". В ноябре 2016 г. над этим энергоблоком установили новую защитную арку.