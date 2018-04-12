Люксовые внедорожники и подержанные седаны в РК угоняют чаще других машин

Страховщики рассказали, какие автомобили предпочитают казахстанские угонщики. Они выделил две основные категории и назвали причины, по которым ориентируются преступники, передает Today.kz со ссылкой на страховую компанию Kompetenz.



Жертвой злоумышленников может стать как хозяин дорогого японского джипа, так и владелец недорогой узбекистанской или российской легковушки. Эксперты информационно-аналитического центра (ИАЦ) СК Kompetenz проанализировали собственную статистику и сообщили, какой транспорт в РК угоняют больше всего.



"Преступления делятся на два вида – кражи и угоны. Кража автомобиля – тайное хищение, то есть скрытное действие, которое осуществляется с целью завладения транспортным средством.



Под угоном понимают противозаконное завладение транспортным средством, при этом не преследуется цель его хищения, в данном случае злоумышленник собирается лишь одолжить машину на время и просто покататься на ней. Поэтому, по статистике, в случае угона шансы вернуть машину у законных владельцев более высоки. Угонов всегда больше, чем краж", – рассказали в компании Kompetenz.



В 2017 году, по данным Генпрокуратуры РК, произошло более 2,6 тысячи фактов завладения автомобилем без цели хищения. Это на 16 процентов меньше, чем в 2016 году.

Что касается именно краж, их было, по официальным данным, почти 650.



"Бесспорным лидером по угонам является Алматы (260 краж), на втором месте – Карагандинская область (78), на третьем – Костанайская область (67). Согласно статистике ИАЦ СК Kompetenz, угоняют две основные категории автомобилей: люксовые внедорожники, которые потом вывозятся в соседние страны – Кыргызстан, Россию, Таджикистан, а также недорогие поддержанные седаны и кроссоверы, которые разбирают на автозапчасти.



Чаще всего в Казахстане угоняют автомобили японского производства, в основном марки Toyota. На втором месте находятся автомобили марки Lada, многие из которых после хищения разбираются на автозапчасти. На третьем месте находятся немецкие Mercedes-Benz", – говорится в сообщении аналитиков.



Нередко машины в Казахстане угоняют из-за свободного доступа – с автомоек и СТО, когда машина остается незапертой. Страховщики рекомендуют автовладельцам никогда не оставлять автомобиль с открытыми дверями и ключами в замке зажигания, избегать парковки на длительное время в безлюдных и неосвещенных местах, использовать системы GPS-мониторинга и устройства, препятствующие несанкционированному доступу в салон и запуску двигателя.