Население Казахстана превысило 18,2 миллиона человек. Прирост в городах идет значительно быстрее, чем в сельской местности. Лидер по темпам – Алматы, передает Today.kz со ссылкой на исследование агентства Ranking.kz.
"Демографической картиной в РК правят агломерационные процессы и урбанизация: с начала года прирост населения в городах опередил увеличение числа сельских жителей более чем в два раза – 1,7 процента (до 10,43 миллиона человек) и 0,8 процента (до 7,73 миллиона человек) соответственно", – отметили аналитики.
Доля городского населения на конец 2017 года составляла 57,4 процента, сельского – 42,6 процента.
"К весне с начала года население страны выросло на 38,8 тысячи человек (0,2 процента), и составило на 1 марта 18,2 миллиона человек. Прирост городского населения за первые два месяца составил 25,9 тысячи человек. Увеличение количества горожан отмечено в 12 из 16 регионов РК", – сказано в исследовании.
По темпам прироста лидирует Алматы – на 9,7 тысячи, до 1,81 миллиона человек. Следом идет Астана – на 6,8 тысячи, до 1,39 миллиона человек. Замыкает тройку лидеров ЮКО – на 4,7 тысячи, до 1,35 миллиона человек.
В сельской местности население с начала года увеличилось на 12,9 тысячи человек и составило на 1 марта 7,74 миллиона граждан. Численность жителей аулов выросла только в семи областях РК из 14.
Лучшие показатели у ЮКО – прирост на 5,2 тысячи человек. На втором месте – Алматинская область – на 4,9 тысячи сельчан. Замыкает тройку Мангистауская область с приростом на 2,6 тысячи человек.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.