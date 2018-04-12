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Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram

Просмотров:53 Опубликовано: Сегодня, 20:08
Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram
Фото: Daniel Becerril / Reuters
Представители Роскомнадзора обратились в Таганский районный суд с требованием немедленно заблокировать Telegram, если иск ведомства будет удовлетворен. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Данное судебное дело связано с распространением информации и, поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», — заявил представитель регулятора на подготовительном заседании 12 апреля.

Журналисты отмечают, что адвокаты ответчика не присутствовали на подготовительном заседании. Рассмотрение иска по делу Telegram назначено на 13 апреля.

6 апреля представители Роскомнадзора обратились в Таганский районный суд Москвы с требованием заблокировать Telegram на территории России, поскольку представители компании отказались предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Администрация сервиса продолжает настаивать на незаконности этих требований и их невыполнимости по техническим причинам.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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  • nadiuna
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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 20:20
Им же отдали ключи lol
 
 

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