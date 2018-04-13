Америка может лишить торговых льгот Казахстан

В Вашингтоне офис торгового представителя США поставил на пересмотр участие Казахстана, Индии и Индонезии в программе торговых преференций (так называемая "Обобщенная система преференций", GSP). Об этом сообщает РИА Новости.



Пересмотр основан на новом процессе оценки соответствия страны программе GSP, который ввела администрация президента США Дональда Трампа, а также на заявлениях о приемлемости страны для GSP.



"Мы надеемся, что Казахстан, Индия и Индонезия будут работать с нами, чтобы решить проблемы, которые привели к этому пересмотру", - говорится в заявлении на сайте офиса торгового представителя.



В сообщении уточняется, что Казахстан американские власти подозревают в несоответствии критериям в сфере международно признанных прав работников. В отношении Индии есть озабоченности, связанные с соблюдением ею критерия доступа на рынки. В отношении Индонезии есть аналогичные озабоченности, а также по части соблюдения критериев в сфере инвестиций.



"GSP предоставляет важный инструмент для обеспечения соблюдения ключевых принципов свободной и справедливой торговли администрации Трампа по всему миру. Президент привержен обеспечению того, чтобы те страны, которые получают преимущества GSP, выполняли свою часть соглашений, продолжая соответствовать критериям приемлемости, изложенным конгрессом (США)", - говорится в сообщении.



GSP представляет собой систему преференциальных тарифов, которая предусматривает формальную систему освобождения от более общих правил Всемирной торговой организации.