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В Кызылорде монумент стоимостью 336 миллионов тенге превратили в туалет

Просмотров:414 Опубликовано: Сегодня, 08:30
В Кызылорде монумент стоимостью 336 миллионов тенге превратили в туалет
Стела "Сыр Ана". © yvision.kz
В Кызылорде стела "Сыр Ана", построенная шесть лет назад за 336 миллионов тенге, стала туалетом. И туристы, и горожане посещают 40-метровую конструкцию только ради нужды. Об этом говорится в сюжете телеканала КТК.

Сейчас некогда блистающий монумент выглядит плачевно - разрисованные и потрескавшиеся стекла, обваливающаяся брусчатка и без единого дерева местность.

В Кызылорде монумент стоимостью 336 миллионов тенге превратили в туалет

В Кызылорде монумент стоимостью 336 миллионов тенге превратили в туалет

В Кызылорде монумент стоимостью 336 миллионов тенге превратили в туалет

В Кызылорде монумент стоимостью 336 миллионов тенге превратили в туалет

В Кызылорде монумент стоимостью 336 миллионов тенге превратили в туалет


Вначале на новый символ города приезжали посмотреть случайно потерявшиеся туристы или свадебные кортежи. Однако через год разрекламированная чиновниками достопримечательность оказалась неинтересной.

Смотровая башня с проектными 107 ступенями должна была открывать прекрасный вид на город. Но, как заявляют горожане, из окон видны лишь некоторые правительственные здания и река Сырдарья.

"Мы знаем, где она находится. Но очень редко там бываем. Там дверь в смотровую башню постоянно закрыта. И не очень интересно. Там ничего нет", - признается местная жительница Айдана Кошербаева.

"Надо было этот монумент построить в центре города. Тогда бы люди приходили. Я сама живу рядом этим монументом. Летом с друзьями там прогуливаемся. Но там никогда людей много не бывает", - говорит кызылординка Жанерке Калдыбай.

В свою очередь, чиновники сетуют на то, что люди, как обычно, сами все испортили. "Когда монумент был открыт, то жители города превратили его в туалет. Там было полно мусора. После этого нам пришлось закрыть", - заявил заместитель руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции Кызылорды Биржан Далабаев.

В Кызылорде монумент стоимостью 336 миллионов тенге превратили в туалет


Впрочем, местные власти, несмотря на такие неприятности, не отчаиваются. Они разработали новый проект, по которому рядом с монументом будут детские площадки, появится газон и даже аллея. Правда, когда задумки воплотятся в жизнь - никто не знает.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:24
Qyzylorda qalasynyn akimdigin sottau kerek. Masqara goi
 
 

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