Казахстанские банки из-за санкций потеряли 64 миллиарда за три

Казахстанским экспортерам, поставляющим свою продукцию в Россию, стоит задуматься о поиске других рынков сбыта на фоне резкого падения рубля из-за введения новых антироссийских санкций Минфином США. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Астана" заявил президент Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана Николай Радостовец.



При этом он отметил, что принимать скоропалительных решений тем, кто работает с соседней страной, пока не стоит. Необходимо подождать решений Центробанка и правительства России. В том числе и в отношении компании "Русал", акции которой обвалились в цене.



"Для нас, экспортеров, важно, чтобы производственный процесс на этих предприятиях сохранил прежние объемы. То есть "Русал" осуществлял закупку нашей продукции, успешно продавал алюминий. И кто-то говорит, если активы упали, то сразу предприятия банкротятся, мы пока думаем, что так рассуждать не надо. Потому что наряду с падением котировок, например, на рынке выросла цена на алюминий на 7 процентов в связи с этим. Мы не исключаем, что казахстанским экспортерам надо сейчас искать и другие варианты экспорта. Мы не исключаем, что нужно быть гибкими", - сказал Радостовец.



Между тем, по данным портала finprom.kz, после того как США объявили о введении антироссийских санкций, рыночная капитализация трех казахстанских банков за три дня сократилась на 64 миллиарда тенге (около 195 миллионов долларов), или 4,8 процента.



Акции Halyk Bank упали на 3,8 процента, Банка Центр Кредит - на 2,6 процента. Ценные бумаги Банка Астаны "просели" на 2,1 процента.