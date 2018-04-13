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Число уехавших из Казахстана граждан увеличилось на треть по сравнению с 2017 годом

Просмотров:147 Опубликовано: Сегодня, 10:45
Число уехавших из Казахстана граждан увеличилось на треть по сравнению с 2017 годом
Фото из открытых источников
За два месяца из страны эмигрировали 4500 человек. Это на 32% больше, чем за тот же период 2017 года.

За январь-февраль 2018 года из Казахстана эмигрировали 4537 человек, сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на данные Комитета по статистике Министерства нацэкономики.

Это на 32% больше, чем в январе-феврале 2017 года, когда 3428 человек переехали из Казахстана в другие страны по экономическим, политическим или личным обстоятельствам.

При этом за этот период иммигрировали (переехали жить в Казахстан) 2580 человек (3108 за два первых месяца 2017 года).

По данным Статкомитета, в январе-феврале 2018 года в республике отрицательное сальдо миграции составило 1957 человек.

Статкомитет также сообщил, что в январе-феврале 2018 года в Казахстане заключили 18 тысяч браков – столько же, сколько и за два первых месяца 2017 года.

Вместе с тем в январе-феврале этого года зарегистрировано 9000 разводов (столько же за аналогичный период в 2017 году).

Население Казахстана по состоянию на 1 марта 2018 года составило 18,2 млн человек. Население городов РК растёт в два раза быстрее, чем в сёлах.
Источник: informburo.kz
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