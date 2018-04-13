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Создатель «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей

Просмотров:379 Опубликовано: Сегодня, 11:49
Создатель «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей
Фото: Reuters
Советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ «Новичок», заявил, что яд обладает высокой гидроуязвимостью — то есть теряет свои свойства при соприкосновении с водой. Об этом он рассказал в интервью радио «Коммерсантъ FM».

По его словам, в день отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери стоял туман, воздух был влажным. Кроме того, реакция вещества с водой, отметил Мирзаянов, началась когда желе с «Новичком» намазали ручку двери в ресторане, где обедал разведчик.

«Они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала», — сказал химик.

Он добавил, что чистый яд могли изготовить только в специальной лаборатории и высококвалифицированном центре. Дилетант, по его мнению, этого сделать не мог.

Ранее 12 апреля Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила версию британского правительства, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом. Британская сторона уверена, что результаты экспертизы ОЗХО подтверждают версию Лондона об отравлении Скрипалей именно «Новичком».
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
 Русская 7 (Посетители) Сегодня, 13:49
Денежки надо отрабатывать, дедушка, так называемый "учёный"?
 
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  • arelav_74
 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 12:43
Комментарий удален за нарушение правил

Не проще ли было застрелить перебежчика? Что извращение в голове у "Царя россии" ?
 
 

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