Создатель «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей

Советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ «Новичок», заявил, что яд обладает высокой гидроуязвимостью — то есть теряет свои свойства при соприкосновении с водой. Об этом он рассказал в интервью радио «Коммерсантъ FM».
По его словам, в день отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери стоял туман, воздух был влажным. Кроме того, реакция вещества с водой, отметил Мирзаянов, началась когда желе с «Новичком» намазали ручку двери в ресторане, где обедал разведчик.
«Они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала», — сказал химик.
Он добавил, что чистый яд могли изготовить только в специальной лаборатории и высококвалифицированном центре. Дилетант, по его мнению, этого сделать не мог.
Ранее 12 апреля Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила версию британского правительства, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом. Британская сторона уверена, что результаты экспертизы ОЗХО подтверждают версию Лондона об отравлении Скрипалей именно «Новичком».
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