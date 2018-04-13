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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Со следующего года запретят бумажные амбулаторные карты

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 12:56
Со следующего года запретят бумажные амбулаторные карты
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С первого января 2019 года в Казахстане официально запретят амбулаторные карты, сообщает Sputnik Казахстан.

По словам министра здравоохранения Елжана Биртанова, вопрос обеспечения широкополосным интернетом во всех регионах страны возложен на акимов.

"С первого января 2019 года мы официально планируем запретить использование бумажных амбулаторных карт и историй болезней", — сказал Биртанов на совещании по вопросам модернизации и приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи.

Глава министерства напомнил, что вопрос обеспечения интернетом находится на особом контроле правительства республики.

"Сейчас, конечно, тяжело будет перейти в части цифровизации, но лучше сделать это сейчас, чем оттягивать. То, что мы делаем, я называю бесконечным ужасом, когда вынуждены все писать вручную и потом вечером сидеть и вбивать в компьютер. Поэтому лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас", — поэтично описал процесс отхода от бумажных амбулаторных карт к электронным Биртанов.

Министр отметил, что данная инициатива — начало новой эры, открывающей большие горизонты перед медиками страны.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Русская 7 (Посетители) Сегодня, 13:58
Ну теперь полный бардак будет!!! Раньше хоть всё хранилось записанным на бумаге, в амбулаторной карте. И то её постоянно теряли, поэтому хранила дома. А теперь будет как на почте или в налоговой -
постоянно зависшие компьютеры, отсутствие интернета, утерянные после сбоя или "случайно удалённые" данные, нигде концов не найдёшь, все только кивают друг на друга... Да и взломать наши сайты пара пустяков.
Думаю очень скоро появится в интернете банк данных обо всех пациентах с полным описанием их заболеваний. Вот где не паханное поле для шантажа!
 
 

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