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133 миллиарда тенге для спасения банков направят на ипотечников - постановление НБ РК

Просмотров:136 Опубликовано: Сегодня, 13:38
133 миллиарда тенге для спасения банков направят на ипотечников - постановление НБ РК
.
Нацбанк РК поручил направить 133 миллиарда тенге, предназначенные для спасения банков, на рефинансирование ипотечных займов в инвалюте, выданных до 1 января 2016 года, передает Tengrinews.kz.

"Акционерному обществу "Казахстанский фонд устойчивости":

1) направить деньги в размере 133 000 000 000 (сто тридцать три миллиарда) тенге, предназначенные для реализации Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 129, а также вознаграждение по размещенным субординированным облигациям в размере 23 000 000 000,00 (двадцать три миллиарда) тенге на рефинансирование ипотечных жилищных займов (ипотечных займов), выданных в иностранной валюте до 1 января 2016 года согласно Разделу 2 Программы", - говорится в постановлении.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его приняти. Документ датируется 27 марта 2018 года.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Русская 7 (Посетители) Сегодня, 14:07
Могли бы эти миллиарды направить в промышленность. А так всё равно спишут как "безвозвратные".
 
 

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