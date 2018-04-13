Суд постановил заблокировать Telegram в России

Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей, передает Today.kz со ссылкой на "Газета.ru".



Доступ к мессенджеру будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче алгоритма расшифровки ФСБ, пояснила судья Юлия Смолина.

Представители Telegram на суде не присутствовали.



Администрация Telegram в суде настаивала на незаконности требования предоставлять силовикам ключи шифрования, поскольку это противоречит Конституции, охраняющей право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. В Telegram также заявляли, что предоставить необходимые инструменты невозможно из-за технических особенностей мессенджера.



Алгоритм дальнейших действий Роскомнадзора:



1. Отправка писем в Apple и Google для удаления Telegram из их магазинов.



2. Блокировка ip-адресов у провайдеров. Черный список рассылается по провайдерам.



3. Блокировка ip-адреса программы.



После чего Telegram висит в режиме вечного "Соединения".



Ранее министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев заявил, что из-за группы "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), которая была признана экстремистской в Казахстане, любимый многими мессенджер может быть частично или полностью заблокирован на территории страны. В ведомстве сообщили, что не заинтересованы в блокировке Telegram и направили его администрации сообщение с просьбой закрыть запрещенную в РК группу.