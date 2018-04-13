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Суд постановил заблокировать Telegram в России

Просмотров:244 Опубликовано: Сегодня, 15:34
Суд постановил заблокировать Telegram в России
Иллюстративное фото
Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей, передает Today.kz со ссылкой на "Газета.ru".

Доступ к мессенджеру будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче алгоритма расшифровки ФСБ, пояснила судья Юлия Смолина.
Представители Telegram на суде не присутствовали.

Администрация Telegram в суде настаивала на незаконности требования предоставлять силовикам ключи шифрования, поскольку это противоречит Конституции, охраняющей право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. В Telegram также заявляли, что предоставить необходимые инструменты невозможно из-за технических особенностей мессенджера.

Алгоритм дальнейших действий Роскомнадзора:

1. Отправка писем в Apple и Google для удаления Telegram из их магазинов.

2. Блокировка ip-адресов у провайдеров. Черный список рассылается по провайдерам.

3. Блокировка ip-адреса программы.

После чего Telegram висит в режиме вечного "Соединения".

Ранее министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев заявил, что из-за группы "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), которая была признана экстремистской в Казахстане, любимый многими мессенджер может быть частично или полностью заблокирован на территории страны. В ведомстве сообщили, что не заинтересованы в блокировке Telegram и направили его администрации сообщение с просьбой закрыть запрещенную в РК группу.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 7 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:15
Русская 7, я вот лично пользуюсь им для общения с клиентами. а что вам мешает просто ими не пользоваться? )
 
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Az Neaz (Посетители) Сегодня, 17:09
Satuk,
У вас может и нет, как и у меня , но сотни тысяч россиян и казахстанцев активно пользуются ими, мне лично не нравится, что мои возможности пытаются ограничить без особой на то причины.По вашей логике если у нас запретят черные авто как в Турменистане, вы будете, так же радоваться и говорить, что у вас машина белая, пусть запрещают.
 
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Satuk (Посетители) Сегодня, 16:47
Цитата: Az Neaz
Только у нас рабы могут радоваться своему ошейнику

Походу вы о своём ошейнике сейчас lol У меня лично нет не "Telegram" не "Instagram",так о чём вы это? podmig
 
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  • Юрий Спассков
  • Will
 Az Neaz (Посетители) Сегодня, 16:37
Только у нас рабы могут радоваться своему ошейнику rofl
 
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Satuk (Посетители) Сегодня, 16:22
Были времена,а теперь мгновения и так далее кто знает энту поговорку. lol Крепко взялись за сеть.
 
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  • arelav_74
 Isco (Посетители) Сегодня, 15:49
Русская 7,

Согласен по поводу инстаграмма! Там предлагают услуги, с красивыми фото и всё супер, но супер только на картинке!

Связался с одними мебельщиками из инстаграмма...вот до сих пор переделываю.

Народ, не ведитесь на рекламу с инстаграмма, это всё враньё!
 
-3
  • Will
  • Yanis
  • Az Neaz
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  • arelav_74
  • Satuk
  • Disco
  • RRR
 Русская 7 (Посетители) Сегодня, 15:41
Наконец-то закрыли этот гадюшник. beer2 Заодно и "инстаграм" прикрыть надо, чтобы не воняло.
 
 

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