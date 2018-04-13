Министерство энергетики разъяснило рост цен на дизтопливо

В Министерстве энергетики РК объяснили рост цен на дизельное топливо, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В апреле увеличение цен на дизельное топливо в РФ и РК на фоне роста потребления дизельного топлива в различных отраслях экономики (строительство, рост транзитного транспорта и так далее) составила 179 тенге за тонну. То есть, рост произошел фактически на 8 тенге, при этом отпускная цена на дизельное топливо для аграриев, которая была рекомендована, составила 161 тысячу тенге за тонну на выходе с НПЗ. Это порядка 134 тенге за литр. Если считать, какую скидку давали нефтяники для аграриев, она составила порядка 12 тысяч тенге за тонну или 16 тенге за литр», - сообщил на пресс-конференции директор департамента развития нефтяной промышленности Куаныш Кудайбергенов.



По его словам, указанная цена была согласована совместно с Министерством сельского хозяйства.



«Был подписан соответствующий меморандум, который был доведен до сведения всех компаний. Меморандум был подписан в двустороннем формате Минэнерго и Минсельхозом. Данная информация была доведена до всех компаний, осуществляющих поставку дизтоплива для аграриев. Хотел бы особо отметить, что законодательные меры по утверждению удешевленных цен на дизельное топливо для весенне-осенних полевых работ у нас не существует, удешевленная стоимость дизтоплива для сельхознужд определяется путем соглашения между игроками рынка», - объяснил К.Кудайбергенов.



При этом, он подчеркнул, что цена устанавливается добровольно самими ресурсодержателями нефтепродуктов.