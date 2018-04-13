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Сколько надо накопить, чтобы выйти на пенсию в 50 - Дуйсенова внесла предложение

Просмотров:16 Опубликовано: Сегодня, 17:37
Сколько надо накопить, чтобы выйти на пенсию в 50 - Дуйсенова внесла предложение
Фото: inform.kz
Ответственный секретарь партии «Нур Отан» Тамара Дуйсенова ответила на просьбу женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, не повышать пенсионный возраст, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время приема граждан к ответсекретарю обратилась представитель Костанайской дистанции сигнализации и связи Наталья Тарасенко. Она отметила, что в коллективе работают в основном одни женщины. Из-за работы с мелкими деталями в 0,3 мм, регулирования приборов, измерения физических характеристик к 40 годам у всех портится зрение. А во второй половине дня приходится работать не только в очках, но и с лупой в руках.

Она рассказала историю одной сотрудницы, которой в январе исполнилось 58 лет. На пенсию она выйдет в июле. В 57 лет она ослепла на один глаз, а второй видит только на 60%. При нагрузке ослепнуть может и зрячий глаз.

«Мы с девчонками поговорили, вышли к руководству и решили, что доверим ей только закрывать и открывать приборы, а ее регулировку раскидали на весь коллектив. И такие ситуации постоянные, у нас еле-еле дорабатывают до 58 лет», - обратилась Наталья Тарасенко.

В ответ Тамара Дуйсенова напомнила, что подготовку к повышению пенсионного возраста у женщин началась еще в 2014 году. С этого года соответствующий закон вступил в силу. И каждые полгода идет поэтапное повышение. То есть те, кому в этом году исполнилось 58 лет, выйдут на пенсию в 58,5 лет, а к 2028 году женщины будут выходить на пенсию в 63 года.

В настоящий момент выходом из ситуации ответсекретарь видит снижение суммы для выкупа пенсионного аннуитета. По ее словам, женщинам, работающим во вредных и тяжелых условиях, начисляется 15% по обязательным профессиональным взносам вместо 10%, но не все успели накопить достаточную сумму. Чтобы выйти женщине на пенсию в 50 лет, размер ее пенсионных накоплений должен составить 13 миллионов тенге.

Дуйсенова добавила, что ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения РК совместно с Нацбанком рассматривали создание рабочей группы, которая должна была проработать вопрос снижения аннуитета. Теперь она попросила включить в эту группу партию «Нур отан». Она предположила, что к осени рабочая группа выйдет с конкретными предложениями.
Источник: zakon.kz
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