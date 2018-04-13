Как отразится блокировка Telegram в России на казахстанцах

Будет ли доступен Telegram после блокировки в России для казахстанцев, объяснил корреспонденту Tengrinews.kz президент ОЮЛ " Центр анализа и расследования кибератак" (ЦАРКА) Олжас Сатиев.



"Казахстанские провайдеры, насколько мне известно, покупают "чистый" трафик у России, то есть без блокировок. Поэтому у казахстанцев будет работать Telegram", - пояснил Олжас Сатиев.



Магистральные провайдеры также сообщили, что Telegram будет доступен для казахстанцев. "Если у нас в стране не заблокирован Telegram, то у абонентов будет работать", - прокомментировали в пресс-службе "Транстелеком".



"Мы ничего не блокируем", - рассказал директор по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан Алексей Бендзь.



Отметим, что у пользователей в Казахстане нередко возникают сбои в работе Telegram. В Министерстве информации и коммуникаций сообщили, что сбои могут происходить из-за технических работ по удалению противоправных материалов запрещенного в стране движения "Демократический выбор Казахстана".



Если не будет исполнено решение суда об удалении из каналов мессенджера материалов запрещенного общественного движения, которое возглавляет беглый банкир Мухтар Аблязов, власти могут ограничить работу мессенджера на территории страны.



Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заявлял, что ведомство не заинтересовано в блокировке приложения Павла Дурова. По его словам, руководство мессенджера Telegram предпринимает "шаги навстречу" при решении вопроса о блокировке групп организации ДВК.



6 апреля Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России из-за отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования.



13 апреля Таганский суд удовлетворил иск о блокировке Telegram на территории Российской Федерации.