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Рассылку о бесплатных ваучерах прокомментировали в "Технодоме"

Просмотров:343 Опубликовано: Сегодня, 14:21
Рассылку о бесплатных ваучерах прокомментировали в "Технодоме"
Иллюстративное фото
Рассылку о бесплатных ваучерах от "Технодома" прокомментировали в компании, передает корреспондент Tengrinews.kz. Казахстанцы начали получать рассылку в WhatsАpp о том, что компания "Технодом" раздает бесплатные ваучеры в честь своего дня рождения. "Технодом" отмечает день рождения и предоставляет бесплатные ваучеры на сумму 86,999,9 тг. Я только что получил свой, поспеши и ты за своим пока не поздно", - говорится в тексте сообщения.


Рассылку о бесплатных ваучерах прокомментировали в "Технодоме"



В пресс-службе компании сообщили, что данная информация не соответствует действительности. "Это спам. Более того, ссылка является вирусной. Ее лучше не открывать, потому что это может нанести вред смартфону или компьютеру. Мы примем меры и напишем об этом у себя в соцсетях, чтобы люди в это не верили. Обо всех действующих акциях можно узнать на официальном сайте и социальных сетях компании. Данной акции у нас нет", - сообщила PR-специалист Айнур Аралбаева. Отметим, неделю назад пользователи мессенджеров начали рассылать сообщение о купоне на бесплатный Баскет Дуэт от KFC. В компании тогда отмечали, что они не проводят такой акции.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rassyilku-besplatnyih-vaucherah-prokommentirovali-tehnodome-342119/
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Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 2 )

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тишка (Посетители) Сегодня, 15:25
"Бесплатный сыр только в мышеловке"
 
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:18
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