"Эффект ощутят все". США в понедельник объявят о новых санкциях

16 апреля Вашингтон объявит о новых санкциях против "покровителей Асада" - России и Ирана из-за ситуации в Сирии. Об этом в интервью CBS News заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли."Министр финансов Стивен Мнучин объявит о них в понедельник, если уже этого не сделал. Коснутся эти меры всех компаний, работавших с оборудованием, имеющим отношение к Асаду и применению им химического оружия. Думаю, что эффект ощутят уже все. По моему мнению, всем известно, что мы даем четкий сигнал. Надеемся, что его воспримут", - приводит слова Хейли ИноТВ.Американский постпред также отметила, что США приняли решение ударить по Сирии лишь после того, как были исчерпаны все дипломатические меры."Думаю, что здесь, конечно, идет речь о "совокупном" эффекте, ведь Асад применял химическое оружие неоднократно. Но еще более важная причина - резолюции Совбеза: мы до нынешнего момента предложили шесть разных резолюций, касающихся механизмов расследования применения химоружия, но на всех них наложила вето Россия. Поэтому мы сочли, что уже испробовали все имеющиеся у нас дипломатические и переговорные меры, и настало время действовать", - пояснила она."На мой взгляд, одна из тех вещей, которые, как мы надеемся, извлек из этих действий Асад, - что международное сообщество возвращения химоружия в повседневную жизнь не допустит, а ситуация, когда он превращает подобное в нормальную практику, а Россия его при этом покрывает, должна прекратиться", - добавила Хейли.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции, которые вводятся в отношении России, "делаются уже без привязки хоть к каким-то реалиям". "Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулированы: за роль России в международных делах. Все", - сказала она в эфире программы "Воскресный вечер" на канале "Россия-1".В Совете Федерации между тем прогнозируют, что новые санкции США против России будут вводить еще минимум пять раз в этом году."Если прочесть их закон о противодействии противникам Америки от августа прошлого года, то там все уже написано. Они даже могут не придумывать никаких новых обоснований, а просто ссылаться на него. Но, видимо, неловко делать это без поводов. Поэтому обоснования клепаются на коленке. Послезавтра скажут, что в США прошли сильные дожди, дул ветер, было плохое настроение у ряда американцев, и на этом основании введут санкции. Все делается в этой доведенной до абсурда "логике", - заявил сенатор Андрей Климов телеканалу RT.Парламентарий добавил, что история с предполагаемой химической атакой в сирийском городе Дума представляется весьма циничной. "Сами инсценировали химическую атаку, потом на основании собственных фейк-новостей, поданных через их же СМИ в гипертрофированном виде, сделали вывод о применении химического оружия. Решили наказать Асада за то, чего он не делал, обстреляли территорию суверенного государства и на этом основании вводят санкции против России. Только нетрезвые могут такое придумать либо люди с очень высоким уровнем цинизма. Но по поводу последнего я не удивляюсь", - заключил Климов.