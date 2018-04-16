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Елизавета II названа возможным прямым потомком пророка Мухаммеда

Просмотров:289 Опубликовано: Сегодня, 08:24
Елизавета II названа возможным прямым потомком пророка Мухаммеда
© YourNewsWire.com
Королева Великобритании Елизавета II может быть прямым потомком пророка Мухаммеда. Об этом пишет The Times, ссылаясь на статью в марокканской газете.

Автор статьи утверждает, что Елизавета II могла состоять в родстве с мусульманскими королями, которые правили Испанией, и через них - с основателем ислама. В качестве доказательства даже приводится родословная королевы до 40-го поколения. Такое родство, пишет автор, "наводит мосты" между двумя религиями и королевствами.

Публикация вызвала большой интерес и крайнее любопытство в некоторых мусульманских странах. Один марокканский блогер в шутку написал: "Аллах, храни Королеву!"

Елизавета II названа возможным прямым потомком пророка Мухаммеда


The Times отмечает, что впервые данная теория появилась в 1986 году в "Книге пэров Берка". Бывший издатель справочника Гарольд Брукс-Бейкер говорил в то время: "Британцам мало известно о том, что в венах королевы течет кровь Мухаммеда. Однако все мусульманские религиозные лидеры гордятся этим фактом".

Историк Дэвид Старки говорит, что теория увлекательна и "вовсе не абсурдна", но она не была доказана и не пользовалась широким признанием.

По словам ученого, теоретическая родословная до Ричарда Конисбурга "не вызывает никаких сомнений" и между представителями королевских домов Англии и Испании было много смешанных браков. "Средневековые монархи Испании и исламские королевские дома были очень близки и тесно переплетены между собой", - цитирует Старки ИноТВ.

Самым слабым звеном в теоретической родословной считается Заида, мусульманская принцесса, которая жила в Испании в XI веке и, возможно, является связующим звеном между христианским и мусульманским королевствами средневековой Испании.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Гайни (Посетители) Сегодня, 09:22
я вот тоже хочу узнать какие нации смешаны во мне. внутри себя я ощущаю другую национальность. и хочу сменить нынешнюю. а потом и место жительство.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 09:18
Omir degen Shahmat oiyny sekildi. Patsha bolsanda, sarbaz bolsanda, oiyn aiaqtalganda yekeuide bir qorapqa salynady.
Adamzat qara qurlyqtan taraldy degen joqpa galymdar!? Qazaq ne, agylshyn ne, japondyq ne, barimiz bir jerden shyqsaq!
 
-1
  • Dagestan
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Satuk (Посетители) Сегодня, 08:44
Ну это уже можно считать наглым заигрыванием с исламским миром. Очередное враньё с туманного альбиона.
 
 

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