Елизавета II названа возможным прямым потомком пророка Мухаммеда

Королева Великобритании Елизавета II может быть прямым потомком пророка Мухаммеда. Об этом пишет The Times, ссылаясь на статью в марокканской газете.Автор статьи утверждает, что Елизавета II могла состоять в родстве с мусульманскими королями, которые правили Испанией, и через них - с основателем ислама. В качестве доказательства даже приводится родословная королевы до 40-го поколения. Такое родство, пишет автор, "наводит мосты" между двумя религиями и королевствами.Публикация вызвала большой интерес и крайнее любопытство в некоторых мусульманских странах. Один марокканский блогер в шутку написал: "Аллах, храни Королеву!"The Times отмечает, что впервые данная теория появилась в 1986 году в "Книге пэров Берка". Бывший издатель справочника Гарольд Брукс-Бейкер говорил в то время: "Британцам мало известно о том, что в венах королевы течет кровь Мухаммеда. Однако все мусульманские религиозные лидеры гордятся этим фактом".Историк Дэвид Старки говорит, что теория увлекательна и "вовсе не абсурдна", но она не была доказана и не пользовалась широким признанием.По словам ученого, теоретическая родословная до Ричарда Конисбурга "не вызывает никаких сомнений" и между представителями королевских домов Англии и Испании было много смешанных браков. "Средневековые монархи Испании и исламские королевские дома были очень близки и тесно переплетены между собой", - цитирует Старки ИноТВ.Самым слабым звеном в теоретической родословной считается Заида, мусульманская принцесса, которая жила в Испании в XI веке и, возможно, является связующим звеном между христианским и мусульманским королевствами средневековой Испании.