Электронные визы введут в Казахстане в 2018 году

Введение электронных виз планируют в Казахстане в 2018 году. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщил заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберды, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Да, действительно в этом году мы уже планируем ввести пилотные проекты электронных виз для ряда стран, список этих стран уже определен. Потребуется усовершенствование системы "Беркут", администратором которой является КНБ. Уже определена сумма, республиканская бюджетная комиссия утвердила эту сумму для того, чтобы КНБ мог усовершенствовать свою систему. Поэтому с этого года мы начнем оформлять электронные визы", – сказал Мухтар Тлеуберды.



По его информации, при внедрении системы изучается опыт других стран.



"В рамках программы "Цифровой Казахстан" этот вопрос всесторонне рассматривался. Мы изучали самый передовой опыт, особенно это Объединенные Арабские Эмираты, недавно большая делегация съездила в Эстонию, там тоже изучался этот вопрос", – сказал замминистра иностранных дел РК.