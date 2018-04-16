Пьяный замакима Риддера на BMW Х5 сбил пешехода насмерть

Водитель BMW Х5 сбил насмерть пешехода 1999 года рождения в Риддере, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.



Авария произошла 15 апреля 2018 года около 21.00. Водитель автомобиля BMW Х5, двигаясь по улице Айдарханова, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине справа в попутном направлении. В результате ДТП мужчина скончался на месте до приезда скорой.



"В ходе разбирательств выяснилось, что 45-летний водитель BMW Х5 находился в состоянии алкогольного опьянения и является заместителем акима Риддера. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.



ОВД Риддера начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". По поручению акима области расследование дорожно-транспортного происшествия взято на особый контроль начальником Департамента внутренних дел ВКО.