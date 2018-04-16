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Пьяный замакима Риддера на BMW Х5 сбил пешехода насмерть

Просмотров:294 Опубликовано: Сегодня, 11:37
Пьяный замакима Риддера на BMW Х5 сбил пешехода насмерть
Иллюстративное фото с сайта pexels.com
Водитель BMW Х5 сбил насмерть пешехода 1999 года рождения в Риддере, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.

Авария произошла 15 апреля 2018 года около 21.00. Водитель автомобиля BMW Х5, двигаясь по улице Айдарханова, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине справа в попутном направлении. В результате ДТП мужчина скончался на месте до приезда скорой.

"В ходе разбирательств выяснилось, что 45-летний водитель BMW Х5 находился в состоянии алкогольного опьянения и является заместителем акима Риддера. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.

ОВД Риддера начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". По поручению акима области расследование дорожно-транспортного происшествия взято на особый контроль начальником Департамента внутренних дел ВКО.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 12:54
К моему стыду и невежеству я не знал про этот город.
 
 

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