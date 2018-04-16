Пьяный замакима Риддера на BMW Х5 сбил пешехода насмерть

Водитель BMW Х5 сбил насмерть пешехода 1999 года рождения в Риддере, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.
Авария произошла 15 апреля 2018 года около 21.00. Водитель автомобиля BMW Х5, двигаясь по улице Айдарханова, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине справа в попутном направлении. В результате ДТП мужчина скончался на месте до приезда скорой.
"В ходе разбирательств выяснилось, что 45-летний водитель BMW Х5 находился в состоянии алкогольного опьянения и является заместителем акима Риддера. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.
ОВД Риддера начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". По поручению акима области расследование дорожно-транспортного происшествия взято на особый контроль начальником Департамента внутренних дел ВКО.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.