Биометрический контроль на границе могут ввести в Казахстане

Внедрить систему биометрического контроля в пунктах пропуска на границе Казахстана в ходе правительственного часа в мажилисе предложил председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Нурлан Абдиров, передает корреспондент Today.kz.
"МВД совместно с Пограничной службой КНБ необходимо внедрить систему биометрического контроля в пунктах пропуска, противодействовать организации каналов незаконной миграции, в том числе за счет повышения защищенности паспортно-визовых и иных документов, позволяющих идентифицировать личность; выработать эффективный механизм депортации нелегальных мигрантов с учетом международных обязательств страны", – сказал Нурлан Абдиров. Также депутат высказал недовольство уровнем адаптации и интеграции оралманов в Казахстане.
"Нерегулируемая внутренняя миграция ведет к неконтролируемому расселению. В этих условиях сложно удовлетворить потребности всех желающих. Развитие инфраструктуры, инженерных коммуникаций не поспевает за приростом населения. В результате есть риск формирования стихийных поселений, незаконных застроек. В этих условиях необходимо продолжить политику по снижению демографических, экономических и производительных дисбалансов за счет распределения внутренних потоков миграции, а также по улучшению условий адаптации и интеграции оралманов в казахстанское общество, грамотное и сбалансированное расселение их по территории страны", – добавил Абдиров.
Помимо этого, по его словам, местным исполнительным органам необходимо продолжить деятельность по содействию занятости и оказанию социальной поддержки внутренним мигрантам, переселяющимся из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы.
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