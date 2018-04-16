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Школьница-отличница пожарила крабовое мясо на Вечном огне

Просмотров:103 Опубликовано: Сегодня, 13:25
Школьница-отличница пожарила крабовое мясо на Вечном огне
Фото: ngs55.ru
В городе Тара Омской области две школьницы транслировали в Instagram, как они жарят крабовое мясо на Вечном огне, пишет ngs55.ru в понедельник, 16 апреля.

«Одна из них отличница, активистка, в школе висит на доске почета. Поговорили с ней — она ничего не осознает, не понимает и никак не объясняет. Это самое страшное. Мама ее не может с ней справиться. Отец уезжает на вахты», — сообщили изданию в районной администрации, отметив, что этой девочке 12 лет, она учится в седьмом классе.

О второй участнице трансляции пока нет информации, беседа с ней состоится в понедельник. Глава Тарского района написал по факту произошедшего заявление в полицию. Он подчеркнул, что среди родственников жаривших крабовое мясо девочек были фронтовики.

Ранее мемориальный комплекс героям Великой Отечественной войны находился под постоянным видеонаблюдением, но затем камера была демонтирована.

27 февраля сообщалось, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить четыре тысячи евро гражданке этой страны Анне Синьковой за незаконный арест по делу об осквернении могилы Неизвестного солдата: девушка пожарила яичницу на Вечном огне в Киеве в 2010 году.

Иск Синьковой, однако, не был удовлетворен в полном размере. «Суд не может согласиться с утверждением заявительницы о том, что ее поведение на мемориале не является презрительным по отношению к тем, в честь кого этот памятник был установлен», — говорится в решении ЕСПЧ.
Источник: lenta.ru
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