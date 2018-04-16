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Даурен Абаев: Через полгода Мангистауская область полностью перейдет на цифровое вещание

Просмотров:278 Опубликовано: Сегодня, 14:21
Даурен Абаев: Через полгода Мангистауская область полностью перейдет на цифровое вещание
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Через 2,5 года Казахстан полностью перейдет на цифровое эфирное телерадиовещание. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в видеоролике, размещенном на его странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие казахстанцы! Как вы знаете, нами ведется работа по переходу на цифровое эфирное телерадиовещание. Что такое цифровое телевидение? Это высококачественная передача видеосигнала и звука без эфирных шумов и визуальных помех. Оно дает возможность просмотра отечественных телеканалов в отличном качестве и бесплатно.

Речь идет о 30 каналах в областных центрах и городах Астана и Алматы. Жители самых удаленных и малонаселенных уголков страны, где раньше были доступны всего 2-3 канала, смогут принимать до 15 отечественных телеканалов в высоком разрешении. Внедрение цифрового вещания снизит информационный разрыв между городом и селом.

Хочу сообщить, что ровно через 6 месяцев полностью на цифровое вещание перейдет Мангистауская область. А вслед за ней, в течение двух лет, и все остальные регионы страны. Аналоговое вещание будет отключено поэтапно. Это очень большая и трудоемкая работа, проделать которую мы сможем сообща. Ведь вместе мы сильнее», - сказал Д.Абаев.

Источник: inform.kz
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