Доллар перешагнул отметку 330 тенге

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 16 апреля 2018 года составил 330,07 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.



По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 329,30 тенге за доллар США, максимальный — 330,71 тенге, курс закрытия — 329,90 тенге. Объем торгов по доллару США составил 80 млн 600 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 128.



В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара на 15:30 составляет 331 тенге, Алматы — 331,8 тенге.



По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 330,02 тенге.



Официальный курс Нацбанка на 16 апреля составляет 327,29 тенге за 1 доллар США. 17 апреля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 330,02 тенге за 1 доллар.