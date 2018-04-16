Национальный банк понизил базовую ставку

Национальный банк принял решение снизить базовую ставку с 9,5% до 9,25% с коридором +/-1%, передает LS.



Соответственно, ставки по операциям предоставления ликвидности составляют 10,25%, а по операциям изъятия ликвидности - 8,25%. Об этом сегодня сообщил председатель Нацбанка Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в г.Алматы.



Он отметил, что официальная ставка рефинансирования также снижена до уровня 9,25%.



"Это уже третье снижение базовой ставки в текущем году. Данное решение основывалось на среднесрочных оценках, предполагающих замедление инфляции до конца текущего года и в следующем году, снижающихся инфляционных ожиданиях, а также сохранении благоприятной в целом ситуации на внешних рынках", - пояснил Акишев.



Он добавил, что, несмотря на наблюдавшуюся волатильность на российском фондовом и валютном рынках на предыдущей неделе, влияние фундаментальных факторов внешнего сектора в среднесрочном периоде оценивается как позитивное.



Согласно информации, также продолжили свое снижение инфляционные ожидания.



"Несмотря на наблюдавшуюся волатильность на российском фондовом и валютном рынках, влияние фундаментальных факторов внешнего сектора в среднесрочном периоде оценивается как позитивное", - считают в главном банке.



По оценкам Нацбанка, при сохранении текущей динамики макроэкономических показателей инфляция будет находиться в пределах целевого коридора 5-7% в 2018 году. В марте годовой уровень инфляции составил 6,6%.



"Основными инфляционными факторами остаются рост издержек производителей, некоторое удорожание импорта под влиянием роста цен на мировых рынках и наметившееся усиление внутреннего спроса со стороны населения. Инфляционные ожидания населения продолжили свое плавное снижение. Оценка результатов опроса населения показала, что ожидаемая на год вперед инфляция снизилась с 7,1% в декабре 2017 года до 5,8% в марте текущего года, достигнув исторического минимума с начала 2016 года", - привели данные в Нацбанке.



В сообщении также указывается экономическая активность продолжает демонстрировать положительную динамику. А ситуация на внешних рынках остается благоприятной для Казахстана.



"Динамика фундаментальных факторов со стороны внешнего сектора по сравнению с предыдущим решением по базовой ставке не изменилась. С начала года цена на нефть в среднем формируется на уровне выше $65 за баррель. Темпы инфляции в странах – основных торговых партнерах оцениваются как умеренные. Влияние рисков со стороны стран – торговых партнеров, главным образом, России, ставших причиной краткосрочной волатильности на внутреннем валютном рынке в последние несколько дней, оценивается как краткосрочное и умеренное. В этой связи Нацбанк не считает необходимым ужесточение денежно- кредитных условий в ответ на ослабление курса тенге", - подчеркивают в главном банке страны.



Ранее аналитики, опрошенные LS, высказывали свое мнение по поводу того, продолжит ли слабый рубль тянуть вниз тенге.



В заключение отмечается, что Нацбанк продолжит в 2018 году политику постепенного снижения базовой ставки, обеспечивая сохранение нейтральных денежно-кредитных условий.



Напомним, главный банк с начала года уже дважды снизил ставку. В январе он изменил ее сразу на 0,5% пункта. Следующее решение по базовой ставке было в марте, и Нацбанк снова снизил ее на 0,25%.



Ранее член правления Halyk Finance Мурат Темирханов предложил Нацбанку лучшего всего перейти от инфляционного таргетирования на таргетирование номинального ВВП.



В свою очередь ранее генеральный директор инвестиционной компании "Фридом Финанс" Тимур Турлов также не исключал, что базовая ставка может снизиться на 0,5-1% до конца 2018 года.