Вещание телеканалов и радио будет приостановлено 18 апреля в Казахстане

18 апреля на время в Казахстане будут отключены телеканалы и радиостанции. О проведении плановых профилактических работ предупредила пресс-служба АО "Казтелерадио", передает Today.kz.
"Отключение каналов производится 18 апреля с 03:00 до 17:00 по времени Астаны в соответствие с согласованным и утвержденным графиком профилактических работ и контрольных измерений на оборудовании технических центров "Казтелерадио", - говорится в сообщении.
Подобные работы проводят один раз в квартал.
В "Казтелерадио" также отметили, что время проведения ППР отдельное включение каких-либо государственных и коммерческих телеканалов невозможно, поскольку работы проводятся на всем комплексе оборудования - цепи коммутации, кодирующее, мультиплексирующее, модулирующее оборудование, усилители мощности и антенные системы.
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