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Вещание телеканалов и радио будет приостановлено 18 апреля в Казахстане

Просмотров:515 Опубликовано: Сегодня, 17:37
Вещание телеканалов и радио будет приостановлено 18 апреля в Казахстане
Иллюстративное фото
18 апреля на время в Казахстане будут отключены телеканалы и радиостанции. О проведении плановых профилактических работ предупредила пресс-служба АО "Казтелерадио", передает Today.kz.

"Отключение каналов производится 18 апреля с 03:00 до 17:00 по времени Астаны в соответствие с согласованным и утвержденным графиком профилактических работ и контрольных измерений на оборудовании технических центров "Казтелерадио", - говорится в сообщении.

Подобные работы проводят один раз в квартал.

В "Казтелерадио" также отметили, что время проведения ППР отдельное включение каких-либо государственных и коммерческих телеканалов невозможно, поскольку работы проводятся на всем комплексе оборудования - цепи коммутации, кодирующее, мультиплексирующее, модулирующее оборудование, усилители мощности и антенные системы.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • kz1990
  • vaterloo
 Русская 7 (Посетители) Сегодня, 18:53
Если ещё и интернет с телефонами отключить, вот веселье начнётся! Подростки начнут вешаться и с крыш прыгать.
 
 

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